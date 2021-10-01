Погода в выходные: ночные заморозки, дожди и от -3 °С до +19 °С

, в Беларуси будет облачно с прояснениями. Ночью по западу, а утром и днем преимущественно по северо-западной половине республики пройдут кратковременные дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах страны можно будет наблюдать слабый туман. Ветер юго-восточный 4–9 м/с, днем по западу порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от +1 °С до +7 °С. Вместе с тем местами по республике, а по Гомельской и Могилевской областям на большей части территории синоптики прогнозируют заморозки (от нуля до -3 °С). Днем воздух прогреется до +10... +16 °С., также будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, но ночью местами по северу обещают кратковременный дождь. Ночью и утром в отдельных районах страны вновь ожидается слабый туман. Ветер юго-восточный 4–9 м/с, днем порывы до 14 м/с. Ночью столбики термометров покажут +2... +8 °С, днем +11... +17 °С. По юго-западу температура воздуха достигнет +19 °С.