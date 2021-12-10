Погода в выходные: мокрый снег, гололедица, морозы до -5 °С

В выходные будет преобладать облачная погода., во многих районах страны ожидаются дожди, местами – с мокрым снегом. В отдельных местах белорусы смогут наблюдать туман. Будьте осторожны: на дорогах прогнозируют гололедицу, ночью и утром – слабый гололед. Ветер юго-восточный 4-9 м/с, в ночные и утренние часы порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от -2 °С до +4 °С, днем воздух прогреется до +1.. 7 °С., на большей части территории страны также выпадут осадки (мокрый снег, дождь). Местами ожидается туман, гололед, на дорогах гололедица. Ветер переменных направлений 4-9 м/с. Ночью столбики термометров покажут от -3 °С до +4 °С, при прояснениях до -5°С. Днем температура воздуха составит -2.. +4 °С, по юго-востоку будет до +6 °С.