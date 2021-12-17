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Погода в выходные: гололед, мокрый снег, от -3 °С до +5 °С

Беларусь 18–19 декабря ждут небольшие осадки и слабые морозы (до трех градусов ниже нуля). Подробнее о том, какая погода установится в республике в выходные, sb.by рассказали в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.


В субботу, 18 декабря, будет облачно с прояснениями. Ночью местами ожидаются небольшие осадки, днем во многих районах мокрый снег и дождь. Кроме того, синоптики прогнозируют слабые туман и гололед. Обращаем внимание водителей: на отдельных участках дорог будет гололедица. Ветер северный, днем с переходом на западный, 4–9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью установится в диапазоне -3 °С до +2 °С, днем от -2 °С до +4 °С. 

В воскресенье, 19 декабря, также облачно. Выходя на улицу, не забывайте зонты: временами осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром местами вновь ожидается слабый гололед, а на отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный, западный, 5–10 м/с, порывы до 14 м/с, утром и днем местами до 15–18 м/с. Ночью столбики термометров покажут -2... +3 °С, днем  -1...  +5 °С.
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК
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