Погода в выходные: гололед, мокрый снег, от -3 °С до +5 °С

, будет облачно с прояснениями. Ночью местами ожидаются небольшие осадки, днем во многих районах мокрый снег и дождь. Кроме того, синоптики прогнозируют слабые туман и гололед. Обращаем внимание водителей: на отдельных участках дорог будет гололедица. Ветер северный, днем с переходом на западный, 4–9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью установится в диапазоне -3 °С до +2 °С, днем от -2 °С до +4 °С., также облачно. Выходя на улицу, не забывайте зонты: временами осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром местами вновь ожидается слабый гололед, а на отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный, западный, 5–10 м/с, порывы до 14 м/с, утром и днем местами до 15–18 м/с. Ночью столбики термометров покажут -2... +3 °С, днем -1... +5 °С.