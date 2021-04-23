Погода в выходные: дожди, мокрый снег и от -4 °С до +10 °С

Завтра, 24 апреля, будет облачно с прояснениями. На большей части территории прогнозируются кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Днем в отдельных районах возможны грозы. Ветер северо-западный, западный 5–10 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду, днем местами порывы 15–18 метров в секунду. Столбики термометров ночью покажут от 3 градусов мороза до 3 градусов тепла, а днем будет максимум 4–10 градусов со знаком плюс.В воскресенье, 25 апреля, вновь облачно с прояснениями. Ночью местами, днем на большей части территории страны кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Ветер западный, северо-западный 5–10 метров в секунду, порывы до 14 метров, днем в отдельных районах по северу Беларуси до 15–18 метров в секунду. Ночью будет -4…+1 °С, днем – +3…+9 °С.В понедельник, 26 апреля, опять будет облачно с прояснениями. Ночью местами, днем на большей части территории страны прогнозируются кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Ветер западный, северо-западный 5–10 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду. Ночью ожидается -4…+1 °С, а днем будет 3–9 градусов тепла.