Погода в воскресенье: до +17°С и сильный ветер

29 марта ожидается переменная облачность. Ночью существенных осадков не прогнозируется. Днем местами, в основном по северо-западу Беларуси, могут пройти кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Ветер ночью будет неустойчивый слабый, днем - северный с порывами, в некоторых местах по северу - сильный порывистый.Ночью столбики термометров покажут +1...+5°С, местами будет от 0 до -3°С. Днем воздух прогреется до +11...+17°С, по северо-западу до +5...+10°С.