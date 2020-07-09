Погода в пятницу: дожди, грозы и до +28 °С

Дождливая, но довольно теплая погода ожидается в Беларуси в ближайшие дни. Об этом sb.by сообщили в Белгидромете Минприроды.

В пятницу, 10 июля, ночью прогнозируется переменная облачность, днем – облачно с прояснениями. Ночью по западу, а утром и днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, днем в отдельных районах – грозы. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Ветер будет южный 4–9 м/с, утром и днем порывы до 14 м/с, местами до 15–20 м/с. Температура воздуха ночью составит +7… +12 °С, по западу — от +13 до +15 °С; днем воздух прогреется до +19… +24 °С, по югу еще теплее – от +25 до +28 °С.

В субботу, 11 июля, предвидится облачная с прояснениями погода. На большей части территории республики вновь ожидаются кратковременные дожди, а в отдельных районах сильные дожди. Местами грозы. Ветер будет южный, днем с переходом на северо-западный 5–10 м/с, порывы до 14 м/с, утром и днем при грозах до 15–20 м/с. Столбики термометров ночью будут колебаться от +13 до +20 °С, днем от +19 °С по северо-западу до +32 °С по юго-востоку.

В воскресенье, 12 июля, будет преимущественно облачно. На большей части территории Беларуси снова пройдут дожди. В отдельных районах грозы. Ветер – северо-западный, северный 5–10 м/с, порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью составит +9… +15 °С, днем – от +13 до +20 °С; по юго-востоку ночью – от +16 до +19 °С, а днем – от +21 до +28 °С.