Погода в понедельник: порывистый ветер и до +17 градусов

Кратковременные дожди, сильный ветер и вполне комфортный температурный фон ожидаются в Беларуси завтра, информирует Белгидромет Минприроды.

В понедельник, 27 апреля, синоптики обещают переменную облачность. Будет преимущественно без осадков, однако на северо-востоке предвидятся небольшие кратковременные дожди. Ветер прогнозируется западный и северо-западный, ночью порывы до 3-8 м/с, днем — 5-10 м/с, в отдельных районах порывы ветра достигнут 14 м/с.

Столбики термометров ночью будут колебаться от -2 до +4 градусов, а днем — от +9 до +15 градусов, теплее всего, как обычно, на юго-западе республики — до +17.