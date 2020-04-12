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  2. Погода в понедельник: оранжевый уровень опасности из-за ветра и до +23 градусов

Погода в понедельник: оранжевый уровень опасности из-за ветра и до +23 градусов

Сильный порывистый ветер ожидается в Беларуси днем в понедельник, 13 апреля, в связи с чем синоптики объявили оранжевый уровень опасности, информирует Белгидромет Минприроды.

В начале недели будет наблюдаться облачная с прояснениями погода. Ночью местами по Витебщине, а днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Днем в отдельных районах республики предвидятся грозы. Ветер прогнозируется юго-западный, западный умеренный, днем порывы будут достигать 15-20 м/с.

Столбики термометров ночью будут колебаться от +1 до +7 градусов, днем — от +15 до +21, по юго-востоку «припечет» до +23.

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Фото: Алексей СТОЛЯРОВ
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