Погода в понедельник: оранжевый уровень опасности из-за ветра и до +23 градусов

Сильный порывистый ветер ожидается в Беларуси днем в понедельник, 13 апреля, в связи с чем синоптики объявили оранжевый уровень опасности, информирует Белгидромет Минприроды.

В начале недели будет наблюдаться облачная с прояснениями погода. Ночью местами по Витебщине, а днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Днем в отдельных районах республики предвидятся грозы. Ветер прогнозируется юго-западный, западный умеренный, днем порывы будут достигать 15-20 м/с.

Столбики термометров ночью будут колебаться от +1 до +7 градусов, днем — от +15 до +21, по юго-востоку «припечет» до +23.