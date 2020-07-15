Погода в четверг: до +26°С и кратковременные дожди

ожидается переменная облачность. Будет в основном без осадков, только днем местами по юго-западу Беларуси пройдут кратковременные дожди и грозы. Ветер будет неустойчивым 3-8 метров в секунду, при грозах порывы достигнут 14 метров в секунду. Ночью столбики термометров покажут +8...+14°С, днем воздух прогреется до +20...+26°С.также прогнозируется переменная облачность. Ночью по юго-западу, днем в основном по юго-западной части республики местами пройдут кратковременные дожди и грозы. Ночью и утром ожидается слабый туман. Ветер будет неустойчивым 4-9 метров в секунду, при грозах порывы достигнут 14 метров в секунду. Ночью температура воздуха составит +8...+15°С, днем +21...+27°С.преимущественно по югу и юго-западу Беларуси местами пройдут кратковременные дожди и грозы. Ночью и утром возможен слабый туман. Ветер восточной четверти 4-9 метров в секунду, при грозах порывы достигнут 14 метров в секунду. Температура воздуха минимальная ночью составит +8...+15°С, максимальная днем +22...+27°С.