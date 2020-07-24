Погода на выходные: кратковременные осадки, местами грозы и до +29

В выходные в Беларуси местами ожидаются осадки, но станет теплее.





В субботу 25 июля по стране будет облачно с прояснениями. «Ночью по северо-западу, днем на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер южный, юго-западный 4–9 м/с, при грозах порывы до 14 м/с», – сообщили sb.by в Республиканском гидрометцентре. Температура воздуха ночью +8… +14, днем +20… +26, а в южных районах от 27 до 29 тепла.

В Минске в субботу ночью +10, днем +24 В Гродно +13/+24 В Бресте +13/+27 В Гомеле +11/+26 В Могилеве +12/+23 Без существенных осадков только в Бресте и Гомеле По данным многолетних метеонаблюдений, в Минске 25 июля теплее всего было в 1936 году – плюс 34°С, а холоднее всего в 1979 – плюс 6,3°С

В воскресенье 26 июля кратковременные осадки ожидаются местами, преимущественно по юго-востоку республики, в отдельных районах прогнозируются грозы, ночью и утром слабый туман. Ветер восточной четверти 4–9 м/с, при грозах порывы до 14 м/с. Температура воздуха в ночные часы от +10 до +17, днем +21… +27, по югу до 29 тепла.

В понедельник 27 июля осадков прибавится, но станет еще теплее. По прогнозу Белгидромета, ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью в основном по южной половине, днем на большей части территории страны кратковременные дожди, местами грозы. Ветер южной четверти 4–9 м/с, при грозах порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью по республике +11… +18, а днем от +21 по северо-западу до +31 по юго-востоку страны.