Погода на выходные: кратковременные дожди и до +31 °С

, в Беларуси установится переменная облачность. Преимущественно без осадков, но во второй половине дня некоторым белорусам стоит запастись зонтами. Дело в том, что по юго-западу республики пройдут кратковременные дожди, местами будут и грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах страны – слабый туман. Ветер установится юго-западный 4-9 м/с, при грозах порывы до 14 м/с. Ночью температура воздуха составит +11.. +17 °С, днем – от +24 °С по северу до +31 °С в южных районах республики., в стране будет облачно с прояснениями. На большей части территории республики синоптики прогнозируют кратковременные дожди. Местами возможны грозы. Ветер ожидается юго-западный 4-9 м/с, при грозах порывы до 14 м/с. Ночью столбики термометров покажут +13.. +20 °С, днем – +23.. +29 °С, по югу будет до +30.. +31 °С.