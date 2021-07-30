На выходных в Беларуси будет жарко – на субботу синоптики даже объявили желтый уровень опасности. Воздух прогреется до 31 градуса тепла. Об этом sb.by сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В субботу, 31 июля, в Беларуси установится переменная облачность. Преимущественно без осадков, но во второй половине дня некоторым белорусам стоит запастись зонтами. Дело в том, что по юго-западу республики пройдут кратковременные дожди, местами будут и грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах страны – слабый туман. Ветер установится юго-западный 4-9 м/с, при грозах порывы до 14 м/с. Ночью температура воздуха составит +11.. +17 °С, днем – от +24 °С по северу до +31 °С в южных районах республики.
В воскресенье, 1 августа, в стране будет облачно с прояснениями. На большей части территории республики синоптики прогнозируют кратковременные дожди. Местами возможны грозы. Ветер ожидается юго-западный 4-9 м/с, при грозах порывы до 14 м/с. Ночью столбики термометров покажут +13.. +20 °С, днем – +23.. +29 °С, по югу будет до +30.. +31 °С.
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Погода на выходные: кратковременные дожди и до +31 °С
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