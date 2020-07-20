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  2. Погода на вторник: кратковременные осадки и от 10 до 28 тепла

Погода на вторник: кратковременные осадки и от 10 до 28 тепла

Теплая с кратковременными осадками и грозами погода ожидается в Беларуси в первой половине текущей недели.


Во вторник 21 июля по республике будет облачно с прояснениями. «Ночью преимущественно по западу, утром и днем на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы», – сообщили sb.by в Республиканском гидрометцентре. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем западный, северо-западный 5–10 м/с, днем при грозах порывы до 14 м/с. Температура в ночные часы составит по стране +10… +16, по юго-западу до +18, а днем +21… +26, по юго-востоку до +28.

В последующие двое суток станет несколько прохладнее. В среду 22 июля ночью в восточных районах, а днем местами, преимущественно по северной половине страны, прогнозируются кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер западный, северо-западный 6–11 м/с, порывы до 14 м/с, днем местами порывы до 15–20 м/с. Температура воздуха ночью от +7 до +14, днем от +16 от +23.

В среду 23 июля, по прогнозу Белгидрометцентра, кратковременные осадки ожидаются преимущественно по северу страны, днем возможны грозы. Ветер западный 5–10 м/с, порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от +7 до +12, днем воздух прогреется до +16… +23.

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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК
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