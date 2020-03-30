Погода на вторник: без осадков и от -9 до +7

В ближайшие сутки в Беларуси будет переменная облачность и без осадков, сообщили sb.by в Республиканском гидрометцентре.





«Лишь ночью по юго-востоку снег, днем в западных районах республики небольшие осадки (мокрый снег, дождь)», — рассказали синоптики. Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Ветер северный, северо-западный 4—9 м/с, по востоку порывы до 14 м/с. Температура воздуха в ночные часы -3… -9, днем от +1 до +7.

В Минске во вторник ночью -6, днем +4, без осадков, В Гродно -7/+6, небольшие осадки, дождь и мокрый снег В Бресте -6/+6, без осадков В Гомеле -4/+3, ночью временами снег В Могилеве -5/+3, ночью небольшой снег В Витебске -6/+3, без осадков По данным многолетних метеонаблюдений, в Минске 31 марта теплее всего было в 1968 году – плюс 18,6°С, а холоднее всего в 1915 – минус 13,1°С

В последующие двое суток температура воздуха начнет повышаться, но сохранится порывистый ветер.

В среду 1 апреля ночью будет в основном без осадков, утром и днем преимущественно по северной половине республики кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный, западный 5—10 м/с, порывы до 14 м/с, днем местами до 15—18 м/с. Температура воздуха ночью -2… -8, по юго-востоку при прояснениях до -10, днем +2… +9.

В четверг 2 апреля будет преимущественно облачно. Временами осадки (мокрый снег и дождь). Ночью и утром в отдельных районах слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, западный 4—9 м/с, порывы до 14 м/с, в дневные часы местами порывы до 15—18 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться по республике от -3 до +3, днем от +4 до +10.