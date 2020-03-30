Авторы 18+

Беларусь Сегодня
Минск
Минск:
+3 oC
USD: 2.58
EUR: 2.84
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Особый взгляд на глубинку
  1. Главная
  2. Погода на вторник: без осадков и от -9 до +7

Погода на вторник: без осадков и от -9 до +7

В ближайшие сутки в Беларуси будет переменная облачность и без осадков, сообщили sb.by в Республиканском гидрометцентре.


«Лишь ночью по юго-востоку снег, днем в западных районах республики небольшие осадки (мокрый снег, дождь)», — рассказали синоптики. Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Ветер северный, северо-западный 4—9 м/с, по востоку порывы до 14 м/с. Температура воздуха в ночные часы -3… -9, днем от +1 до +7.

В Минске во вторник ночью -6, днем +4, без осадков,

В Гродно -7/+6, небольшие осадки, дождь и мокрый снег

В Бресте -6/+6, без осадков

В Гомеле -4/+3, ночью временами снег

В Могилеве -5/+3, ночью небольшой снег

В Витебске -6/+3, без осадков

По данным многолетних метеонаблюдений, в Минске 31 марта теплее всего было в 1968 году – плюс 18,6°С, а холоднее всего в 1915 – минус 13,1°С

В последующие двое суток температура воздуха начнет повышаться, но сохранится порывистый ветер.

В среду 1 апреля ночью будет в основном без осадков, утром и днем преимущественно по северной половине республики кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный, западный 5—10 м/с, порывы до 14 м/с, днем местами до 15—18 м/с. Температура воздуха ночью -2… -8, по юго-востоку при прояснениях до -10, днем +2… +9. 

В четверг 2 апреля будет преимущественно облачно. Временами осадки (мокрый снег и дождь). Ночью и утром в отдельных районах слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, западный 4—9 м/с, порывы до 14 м/с, в дневные часы местами порывы до 15—18 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться по республике от -3 до +3, днем от +4 до +10.

Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Только факты. Подпишись на SB.BY
Фото: Александр КУШНЕР
Версия для печати
Загрузка...
Новости и статьи
Состояние Льва Лещенко улучшилось
Чего ожидать от массовой стерилизации бездомных кошек?
Стали известны подробности жесткой аварии на М6, где бус врезался в трактор
В Вооруженных Силах нет ни одного случая заражения коронавирусом
НАТО корректирует свои планы по проведению учений «Защитник Европы — 2020»
Председатель Ассоциации белорусских банков скончался в возрасте 45 лет
Украинский бизнесмен: продление карантина не смогут выдержать ни бизнес, ни население, ни власть
Хренин: интенсивность учений «Защитник Европы — 2020» с 16 марта снижена
МОК может объявить новую дату начала Олимпиады в Токио на этой неделе
Столкновение двух легковых автомобилей парализовало движение в центре Могилева
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Доверие к эмигрантам
Жительница Житковичей одалживала у знакомых деньги под проценты, только одна из потерпевших потеряла $ 100 тысяч
"Минскэнерго" за январь-февраль освоил инвестиций более чем на 40 миллионов рублей
Микроавтобус столкнулся с трактором на трассе М6
В Минске экс-работник строительной фирмы обокрал бывшего работодателя
﻿Онлайн-квартирник «Альфа Радио»
В Ляховичском районе появился «Паспорт туриста»
Лукашенко принял с докладом силовиков по ситуации в Вооруженных Силах и реагированию на учения НАТО
МАРТ: у автоперевозчиков будет несколько вариантов заключения договора с пассажирским терминалом
Погода на вторник: без осадков и от -9 до +7
Стал известен результат анализов певца Игоря Николаева
мнение
Дмитрий КРЯТ
Страха нет, пока он не в тебе
Авторы
СКАНИРУЙТЕ