Погода на воскресенье: дожди, грозы и до +29

Начало следующей недели в Беларуси обещает быть ясным и жарким, сообщили в Белгидромете.

В воскресенье 26 июля воздух в Беларуси прогреется до 29 градусов тепла. По всей территории страны ожидается переменная облачность, ночью в отдельных районах, днем по юго-восточной половине страны пройдут кратковременные дожди, могут случиться грозы.

Утром возможен слабый туман, ветер ожидается неустойчивый умеренный - 4–9 м/с, при грозах порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью составит от +10 до +18, днем +23… +27, по югу до 29 тепла.

А вот начало следующей недели в Беларуси обещает быть ясным и жарким. И хотя в понедельник 27 июля осадков прибавится, дневная температура воздуха составит от +21 по северо-западу до +31 по юго-востоку страны.