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  2. Погода на субботу: без осадков и от -4 до +13

Погода на субботу: без осадков и от -4 до +13

Прохладная погода с порывистым ветром сохранится в Беларуси в выходные.


В субботу 18 апреля ожидается переменная облачность. «Преимущественно без осадков, лишь местами по северо-востоку небольшие кратковременные осадки (мокрый снег, дождь)», — сообщили sb.by в Республиканском гидрометцентре. Ветер северо-западный 5—10 м/с, порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью -4… +2, днем +7… +13. 

В Минске в субботу ночью -1, днем +9

В Гродно 0/+11

В Бресте -2/+12

В Гомеле +1/+10

В Могилеве +1/+9

В Витебске 0/+8

Кратковременные осадки ожидаются лишь в Витебске

По данным многолетних метеонаблюдений, в Минске 18 апреля теплее всего было в 1959 году – плюс 20,6°С, а холоднее всего в 1895 – минус 5,0°С

В воскресенье 19 апреля небольшие осадки (мокрый снег и дождь) ожидаются ночью в северо-восточных, а днем и в центральных районах страны. Ветер северо-западный, северный 5—10 м/с, днем порывы до 12 м/с. Температура воздуха в ночные часы -4… +1, днем +4… +10, по юго-западу до 12 градусов тепла.

Характер погоды не изменится и в начале предстоящей недели. В понедельник 20 апреля будет преимущественно без осадков, лишь днем по юго-востоку страны кратковременные дожди. Ветер северный 5—10 м/с, днем порывы до 12 м/с. Температура воздуха ночью от 0 до -5, днем от +4 до +10, по юго-западу до +12.


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Фото: Алексей СТОЛЯРОВ
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