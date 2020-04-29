Авторы 18+

Беларусь Сегодня
Минск
Минск:
+1 oC
USD: 2.41
EUR: 2.63
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Особый взгляд на глубинку
  1. Главная
  2. Погода на последний день апреля: дожди, грозы и до 17 градусов тепла

Погода на последний день апреля: дожди, грозы и до 17 градусов тепла

Апрель завершится облачной с прояснениями погодой, дождями и грозами в некоторых регионах страны, сообщили sb.by в Республиканском гидрометцентре.


30 апреля преимущественно по южной половине Беларуси ожидаются дожди, местами по югу возможны грозы. "Ветер северо-восточный 4—9 м/с, при грозах порывы до 14 м/с", — рассказали синоптики. Температура воздуха ночью от -2 по северу до +11 по югу, а днем воздух прогреется до +7… +13, по юго-востоку до 14—17 тепла.

В Минске в четверг ночью +5, днем +11

В Гродно +4/+12

В Бресте +7/+12

В Гомеле +8/+14

В Могилеве +4/+8

В Витебске +1/+11

Без осадков обойдется лишь в Витебске

По данным многолетних метеонаблюдений, в Минске 30 апреля теплее всего было в 2018 году – плюс 25,3°С, а холоднее всего в 1940 – минус 4,9°С

В начале третьего весеннего месяца станет еще теплее.

В пятницу 1 мая ожидается переменная облачность. Ночью и утром по юго-востоку страны кратковременные дожди, днем в основном без осадков, проинформировали в Гидрометцентре. Ветер неустойчивый 4—9 м/с. Температура воздуха ночью -3… +3, местами +5… +8, днем +11… +18.

В субботу 2 мая будет облачно с прояснениями. Ночью по западу, утром и днем во многих районах республики кратковременные дожди. В дневные часы местами грозы. Ветер южной четверти 4—9 м/с, при грозах порывы до 14 м/с. Температура воздуха в ночные часы от +2 до +9, по юго-западу до +11,
днем от +14 до +19, а в юго-восточных районах от 20 до 23 градусов тепла.

Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Только факты. Подпишись на SB.BY
Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК
Версия для печати
Загрузка...
Новости и статьи
Совещание по иностранной помощи, рост цен на нефть и открытие фонтанов в Гомеле. Главное за четверг
Таиланд с 3 мая откроет вещевые рынки, рестораны и парикмахерские
Первое лекарство от коронавируса успешно прошло испытания
Гороскоп на 2 мая
Apple упростила разблокировку iPhone Face ID для тех, кто в маске
Кино по играм The Sims и SimCity хотят снять в Голливуде
Телескоп "Хаббл" увидел распад кометы ATLAS на десятки фрагментов
Фотофакт. Невероятная красота террасных полей уезда Юаньян на заре
Apple и Google помогут отслеживать контакты зараженных коронавирусом
Палеонтологи выяснили, что крупнейшие хищные динозавры плавали не хуже крокодилов
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Слабоумие и коронавирус
Могилевская молодежь передала медикам средства защиты и слова благодарности
Paramount снимет анимационный приквел «Трансформеров»
Психолог рассказал, как правильно вести себя в самоизоляции
Россия поможет США запустить секретный военный мини-шаттл
HBO снимет сериал по мотивам культового ужастика "Восставший из ада"
Арина Соболенко: мир изменится, и мы научимся ценить возможность быть там, где сердце
Видеофакт. Птица «сбила» американскую ракету на учениях в Польше
Италия поставила новый рекорд по вылечившимся от коронавируса
Проект межгоспрограммы инновационного сотрудничества стран СНГ до 2030 года рассмотрят в сентябре
Вертолет нового марсохода NASA назвали "Находчивость"
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Освобожденный труд
Авторы
СКАНИРУЙТЕ