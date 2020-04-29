Погода на последний день апреля: дожди, грозы и до 17 градусов тепла

Апрель завершится облачной с прояснениями погодой, дождями и грозами в некоторых регионах страны, сообщили sb.by в Республиканском гидрометцентре.





30 апреля преимущественно по южной половине Беларуси ожидаются дожди, местами по югу возможны грозы. "Ветер северо-восточный 4—9 м/с, при грозах порывы до 14 м/с", — рассказали синоптики. Температура воздуха ночью от -2 по северу до +11 по югу, а днем воздух прогреется до +7… +13, по юго-востоку до 14—17 тепла.

В Минске в четверг ночью +5, днем +11 В Гродно +4/+12 В Бресте +7/+12 В Гомеле +8/+14 В Могилеве +4/+8 В Витебске +1/+11 Без осадков обойдется лишь в Витебске По данным многолетних метеонаблюдений, в Минске 30 апреля теплее всего было в 2018 году – плюс 25,3°С, а холоднее всего в 1940 – минус 4,9°С

В начале третьего весеннего месяца станет еще теплее.

В пятницу 1 мая ожидается переменная облачность. Ночью и утром по юго-востоку страны кратковременные дожди, днем в основном без осадков, проинформировали в Гидрометцентре. Ветер неустойчивый 4—9 м/с. Температура воздуха ночью -3… +3, местами +5… +8, днем +11… +18.

В субботу 2 мая будет облачно с прояснениями. Ночью по западу, утром и днем во многих районах республики кратковременные дожди. В дневные часы местами грозы. Ветер южной четверти 4—9 м/с, при грозах порывы до 14 м/с. Температура воздуха в ночные часы от +2 до +9, по юго-западу до +11,

днем от +14 до +19, а в юго-восточных районах от 20 до 23 градусов тепла.