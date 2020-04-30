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Погода на первый день мая: туман и до 18 градусов тепла

Май вступает в свои права почти без осадков, с небольшим туманом, ветром и теплым воздухом, рассказали sb.by в Белгидрометцентре.

1 мая в Беларуси ночью и утром в южных районах Беларуси местами будет слабый туман. Ветер северо-восточный, восточный 4—9 м/с. По всей территории республики почти без осадков, лишь ночью по юго-востоку кратковременные дожди. Ночью ртутные столбики покажут -3, +3 °С, в отдельных районах по югу +4 +6 °С, днем воздух прогреется до +12 +18 °С.

Что касается субботы, то 2 мая будет облачно с прояснениями, ночью по территории станы пройдут кратковременные дожди, возможны образования гроз. Ветер будет дуть с юга 4—9 м/с, при грозах порывы до 14 м/с. Ночью температура воздуха составит +4 +1 °С, днем воздух прогреется до 13 +20 °С, а в юго-восточных районах +21 +23 °С.

3 мая в воскресенье местами по восточной половине страны пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. В отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений 4—9 м/с, при грозах порывы будут достигать 14 м/с. Ночью температура составит +4 +10 °С, а днем будет очень тепло - 21 °С - +23 °С тепла.

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