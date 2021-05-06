Погода на 7 мая: кратковременные дожди, возможны грозы

Будет облачно с прояснениями. Ночью местами небольшие кратковременные дожди. Днем временами дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер южный, юго-западный 4–9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха минимальная ночью +1... +7 °С, максимальная днем +9...+15 °С, по юго-востоку до +18 °С.В субботу, 8 мая, будет облачно с прояснениями, ожидаются кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный 5–10 м/с, днем порывы до 15–18 м/с. Температура воздуха минимальная ночью +2...+9 °С, максимальная днем +6...+12 °С.Переменная облачность ожидается в воскресенье, 9 мая, преимущественно без осадков. Ветер западной четверти 4–9 м/с, ночью по северо-востоку порывы до 14 м/с. Температура воздуха минимальная ночью +1... +6 °С, на почве и местами в воздухе заморозки 0... -3 °С; максимальная температура воздуха днем +11...+17 °С.