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Погода 5 мая: кратковременные дожди, грозы и до 20 тепла

Теплая дождливая погода с порывистым ветром ожидается в Беларуси в первой половине текущей недели, сообщают синоптики.


Во вторник 5 мая будет облачно с прояснениями. «Ночью по юго-востоку, днем местами по республике кратковременные дожди, в отдельных районах грозы», — сообщили sb.by в Республиканском гидрометцентре. Ветер северный 4—9 м/с, при грозах порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +4… +10, по юго-востоку до 13 тепла, днем от +14 до +20.

Такой характер погоды сохранится и в последующие двое суток.

В среду 6 мая ожидается преимущественно облачная погода. На большей части территории страны дожди, в отдельных районах сильные. Днем местами грозы. Ветер северный 5—10 м/с, днем в основном по западу страны порывы до 15—20 м/с. Температура воздуха в ночные часы +4… +11, днем +10… +17, местами до 19 тепла. 

В четверг 7 мая будет облачно с прояснениями. Ночью на большей части, днем местами, преимущественно по юго-востоку, кратковременные дожди. Ветер северный 6—11 м/с, порывы до 14 м/с, ночью местами до 15—18 м/с. Температура воздуха ночью от +2 до +9, днем от 11 до 18 тепла.

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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК
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