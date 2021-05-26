Погода на 27 мая: местами кратковременные дожди и до +24 °С

Ночью будет преимущественно без осадков, утром и днем местами кратковременные дожди и грозы. В темное время суток и утром в отдельных районах может наблюдаться слабый туман. Ветер юго-западный, южный 5-10 м/с, днем при грозах порывы до 14 м/с. Температура воздуха минимальная ночью +6 +11°С, а днем столбик термометра может показывать от +18 +24°С.В пятницу, 28 мая будет облачно с прояснениями. Ночью местами, днем на большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди. В некоторых районах грозы. Ночью и утром может наблюдаться слабый туман. Ветер западный, северо-западный 4-9 м/с, при грозах порывы до 14 м/с. Ночью температура воздуха составит 7-15 градусов по юго-востоку страны, а днем отметка термометра поднимется до 23 градусов.В субботу, 29 мая также прогнозируются осадки. Ночью местами, днем на большей части территории республики кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ночью и утром слабый туман. Ветер северо-западный, северный 4-9 м/с, днем порывы до 14 м/с. Ночью в западных регионах страны температурный фон может колебаться от +6°С, по востоку до +15°С. Днем температурный фон будет от +14 до +19°С, местами даже до +21°С.