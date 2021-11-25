Погода на 26 ноября: мокрый снег с дождем и до +6 °С

Ожидается, что завтра будет облачно с прояснениями. Местами, а днем по юго-западу страны во многих районах ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега с дождем. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман и гололед. Ветер юго-западный, южный 5–10 м/с, порывы до 14 м/с. Температура воздуха минимальная ночью -3...+2 °С, максимальная днем 0...+6 °С.В выходные погода ухудшится:будет облачно. Синоптики прогнозируют осадки – снег, в том числе и мокрый, дождь. Утром и днем в отдельных местах они будут сильные. В некоторых районах возможно налипание мокрого снега, на дорогах может образоваться гололед. Ветер переменных направлений 4–9 м/с. Температура воздуха минимальная ночью -2...+5 °С, максимальная днем от -1 °С по северо-западу до +7 °С по юго-востоку страны.прогнозируется облачная погода с прояснениями. Ночью на большей части страны, днем преимущественно по западной половине пройдет мокрый снег с дождем. Ночью и утром по северо-востоку местами налипание мокрого снега и гололед. Ветер южной четверти 4–9 м/с. Температура воздуха минимальная ночью -2...+3 °С, максимальная днем 0...+7 °С.