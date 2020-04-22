Погода на 23 апреля: без осадков и от -3 до +19

Переменная облачность, преимущественно без осадков будет в Беларуси в четверг 23 апреля, сообщили sb.by в Республиканском гидрометцентре.





«Лишь днем местами по востоку небольшие кратковременные дожди»,— рассказали синоптики. Ветер северо-западный ночью 2—7 м/с, днем 5—10 м/с. Температура воздуха ночью -3… +3, по западу до +6, днем по республике от 13 до 19 градусов выше нуля.

Характер погоды существенно не изменится и в последующие двое суток, правда, осадков к выходным станет больше.

В пятницу, 24 апреля, ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшие кратковременные дожди. Ветер западный 4—9 м/с, днем порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +1… +7, при прояснениях до -1, днем +12… +18, по юго-западу до 20 градусов тепла.

В субботу, 25 апреля, будет облачно с прояснениями. «На большей части территории страны кратковременные дожди. В дневные часы в отдельных районах возможны грозы», — рассказали в гидрометцентре. Ветер юго-западный с переходом на северный 5—10 м/с, порывы до 14 м/с. Температура воздуха в ночные часы от +2 до +8, днем +9… +16,

а по юго-востоку до +18.