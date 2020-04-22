Авторы 18+

Беларусь Сегодня
Минск
Минск:
+14 oC
USD: 2.48
EUR: 2.69
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Особый взгляд на глубинку
  1. Главная
  2. Погода на 23 апреля: без осадков и от -3 до +19

Погода на 23 апреля: без осадков и от -3 до +19

Переменная облачность, преимущественно без осадков будет в Беларуси в четверг 23 апреля, сообщили sb.by в Республиканском гидрометцентре.


«Лишь днем местами по востоку небольшие кратковременные дожди»,— рассказали синоптики. Ветер северо-западный ночью 2—7 м/с, днем 5—10 м/с. Температура воздуха ночью -3… +3, по западу до +6, днем по республике от 13 до 19 градусов выше нуля.

Характер погоды существенно не изменится и в последующие двое суток, правда, осадков к выходным станет больше.

В пятницу, 24 апреля, ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшие кратковременные дожди. Ветер западный 4—9 м/с, днем порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +1… +7, при прояснениях до -1, днем +12… +18, по юго-западу до 20 градусов тепла.

В субботу, 25 апреля, будет облачно с прояснениями. «На большей части территории страны кратковременные дожди. В дневные часы в отдельных районах возможны грозы», — рассказали в гидрометцентре. Ветер юго-западный с переходом на северный 5—10 м/с, порывы до 14 м/с. Температура воздуха в ночные часы от +2 до +8, днем +9… +16,
а по юго-востоку до +18.

Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Только факты. Подпишись на SB.BY
Фото: Александр КУШНЕР
Версия для печати
Загрузка...
Новости и статьи
Представители Минздрава отвечают на актуальные вопросы о COVID-19 - СТРИМ
Министерство информации, издательства и "Белкнига" подготовили проекты к 75-летию Великой Победы
"Я просто не могла оставить ее умирать!" — семья столичных учителей спасла от смерти сову
СМИ: Анастасию Заворотнюк выписали из больницы
Спортивный Mercedes простоял забытым в гараже 44 года
Брестский областной этап акции "Во славу общей Победы" - стрим
В Ивьевском районе ежедневно проводятся рейды сотрудников МЧС по предупреждению палов сухой травы
Министр экономики рассказал, почему повышение зарплат отвязали от роста производительности труда
ЕЭК рекомендовала странам ЕАЭС развивать сотрудничество в сфере аквакультуры
В Беларуси уже 769 пациентов вылечились от COVID-19
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Им, гагарам, недоступно
Погода на 23 апреля: без осадков и от -3 до +19
В Гродненском районе пропал 16-летний парень
Обелиски великого подвига: военные мемориалы Бобруйска
Правительство утвердило генеральный план развития Пинска до 2025 года
Проект постановления о реестре торфяников вынесен на общественное обсуждение
В "Беллегпроме" рассказали о дальнейшем развитии кожевенной отрасли
По некоторым маршрутам транспорт Минска 25 апреля пойдет по графику буднего дня
"Белавиа" организовала эвакуационный рейс из Индии
На Могилевщине выявлено 26 нелегальных таксистов
Учреждения здравоохранения Гродненской области получили более 335 тысяч рублей спонсорской помощи
мнение
Андрей ЧЕРНОБАЙ
Амнистия состоится, помилование — возможно
Авторы
СКАНИРУЙТЕ