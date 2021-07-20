Погода 21 июля: дожди и от +11 °С до +21 °С

, в Беларуси будет переменная облачность. Синоптики обещают, что будет преимущественно без осадков. Утром и днем в отдельных районах страны прогнозируют кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-западный ночью слабый, днем 5–10 м/с, при грозах порывы до 14 м/с. Ночью столбики термометров покажут +11...+17 °С, днем – +21...+27 °С., будет преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, северный 4–9 м/с, днем местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью будет значительно отличаться в зависимости от региона: от +8 °С по северу до +16 °С по юго-востоку страны. Днем воздух прогреется до +21...+26 °С., также прогнозируют преимущественно без осадков. Однако днем местами по северо-востоку пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северо-западный 4–9 м/с, при грозах порывы до 14 м/с. Ночью будет от +8 °С до +15 °С, днем – от +22 °С до +28 °С.