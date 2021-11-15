Погода на 16 ноября: туман и слабый гололед, от -8°С до +7°С

в стране ожидается облачная погода с прояснениями. Преимущественно без осадков. В ночное и утреннее время - местами туман, слабый гололед. Ветер южный 4-9 м/с. Температура воздуха минимальная ночью -2 -8°С, максимальная днем -2, +4°С; по юго-западу ночью -1, +2°С, днем +5 +7°С.будет облачно с прояснениями. Осадки в виде небольших дождей возможны только в Гродненской области. В некоторых местах будет туманно, слабый гололед. Ветер южный, юго-западный 4-9 м/с, днем по северо-западу порывы до 14 м/с. Температура воздуха минимальная ночью от -10°С по юго-востоку до +1°С по северо-западу, максимальная днем -2, +4°С, в юго-западных районах до +7°С.на большей части территории Беларуси прогнозируются осадки в виде мокрого снега и дождя. В отдельных районах будет наблюдаться туман и слабый гололед. Ветер юго-западный, западный 5-10 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха минимальная ночью -4, +3°С, по юго-востоку -5 -8°С, максимальная днем +1 +8°С, по востоку 0, -1°С