В четверг, 10 июня, в Беларуси сохранится летний температурный фон, но без осадков не обойдется. Об этом sb.by сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
На завтра прогнозируется переменная облачность. Ночью в отдельных районах, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Местами возможны грозы. Ветер северный 5–10 м/с, при грозах порывы до 14 м/с. Ночью термометры могут показывать от 9 до 15 градусов со знаком плюс, днем – 21–27 градусов тепла.
В пятницу, 11 июня, также будет по-летнему тепло, преимущественно без осадков. Днем местами по стране, а по западу на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северный 4–9 м/с, при грозах порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью составит 10–15 градусов выше нуля, днем – 22–27 градусов тепла.
В субботу, 12 июня, в Беларуси будет наблюдаться привычная для последних дней погода. Ночью местами по западу республики, днем на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем западный, юго-западный 4–9 м/с, при грозах порывы до 14 м/с. Ночью синоптики прогнозируют +10...+15 °С, а днем – +22...+28 °С.
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Погода на 10 июня: кратковременные дожди, грозы и до 27 градусов тепла
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