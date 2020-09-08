Погода 9 сентября: преимущественно без осадков и до 23 градусов тепла

В Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды сообщили sb.by, что будет облачно с прояснениями. Ночью по северо-восточной половине страны ожидаются кратковременные дожди. Днем преимущественно без осадков. Ветер западный 5–10 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду, ночью и утром в отдельных районах порывы до 15–18 метров. Столбики термометров в ночные часы покажут +9…+14 °С, а в дневные – +17…+23 °С.В четверг, 10 сентября, преимущественно облачно. На большей части территории Беларуси кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер западной четверти 5–10 метров в секунду, ночью местами, утром и днем во многих районах порывы до 15–20 метров. Температура воздуха ночью составит +10…+16 °С, днем – +14…+20 °С, по юго-востоку – +21…+25 °С.Точно такой же температурный фон в дневные часы – +14…+20 °С – сохранится и в пятницу, 11 сентября. Однако при этом ночью существенно похолодает – будет всего +4...+9 °С. Ожидается облачная с прояснениями погода. Преимущественно без осадков, лишь днем местами по северу небольшие дожди. Ветер западный, юго-западный 4–9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду, ночью в отдельных районах Витебского региона до 15–18 метров.