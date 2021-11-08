Погода 9 ноября: мокрый снег и до +5 °С

, в Беларуси ожидается переменная облачность. Преимущественно обойдется без осадков, однако ночью по северо-востоку выпадет мокрый снег. Ветер северо-западный, северный 4-9 м/с, ночью порывы до 14 м/с, местами по Витебской и Могилевской областям порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от -5 °С до +1 °С. Днем будет ненамного теплее: от 0 до 5 градусов со знаком плюс., ночью будет переменная облачность, днем облачно с прояснениями. Снова преимущественно без осадков, но по северу белорусов ждет снег (в том числе мокрый) и дождь, ночью и утром слабый гололед. Ветер южный 4-9 м/с, днем по северу порывы до 14 м/с. Ночью станет холоднее: столбики термометров покажут от -1 °С по северо-западу до -9 °С по юго-востоку. Днем воздух немного прогреется: от 0 по северо-востоку до +8 °С по юго-западу., облачно с прояснениями. По осадкам прогноз почти такой же, как в предыдущие дни: преимущественно без них, но по северу кратковременные дожди, ночью возможен мокрый снег. Ветер южный, юго-западный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью составит от -6°С по юго-востоку до +3°С по северо-западу, днем – от +2.. +8°С. По юго-западу воздух прогреется до +10 °С.