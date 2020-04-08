Погода 9 апреля: до +22°С, порывистый ветер и кратковременные дожди

Ночьюожидается небольшая облачность, без осадков. Днем облачность увеличится, местами пройдут кратковременные дожди. Ветер будет юго-западным, днем с переходом на северо-западный 4—9 метров в секунду, днем порывы достигнут 14 метров в секунду, в некоторых районах — 15—18 метров в секунду.Ночью столбики термометров покажут 0...+5 °С, местами -1...-3 °С, днем воздух прогреется до +10 °С по северу и до +22 °С по югу Беларуси.К концу недели в стране похолодает.будет облачно с прояснениями. Ночью местами, днем в основном по северо-восточной части страны пройдут кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер будет северо-западным 5—10 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду, днем в некоторых районах — до 15—18 метров в секунду.Температура воздуха минимальная ночью составит от -2 °С по северо-западу до +7 °С по юго-востоку, максимальная днем +7...+13 °С., прогнозируется переменная облачность. Будет преимущественно без осадков, только ночью в отдельных районах Витебской области возможен небольшой кратковременный снег. Ветер северо-западный, западный 4—9 метров в секунду, по востоку местами порывы достигнут 14 метров в секунду.Ночью столбики термометров покажут 0...-5 °С, местами +1...+2 °С, максимальная температура днем составит +6...+13 °С.