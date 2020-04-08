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  2. Погода 9 апреля: до +22°С, порывистый ветер и кратковременные дожди

Погода 9 апреля: до +22°С, порывистый ветер и кратковременные дожди

В четверг в Беларуси прогнозируется до +22°С, а уже в пятницу похолодает до +13°С. В субботу возможен даже кратковременный мокрый снег, сообщили в Белгидромете Минприроды. 

Ночью 9 апреля ожидается небольшая облачность, без осадков. Днем облачность увеличится, местами пройдут кратковременные дожди. Ветер будет юго-западным, днем с переходом на северо-западный 4—9 метров в секунду, днем порывы достигнут 14 метров в секунду, в некоторых районах — 15—18 метров в секунду. 



Ночью столбики термометров покажут 0...+5 °С, местами -1...-3 °С, днем воздух прогреется до +10 °С по северу и до +22 °С по югу Беларуси. 

К концу недели в стране похолодает.

В пятницу, 10 апреля, будет облачно с прояснениями. Ночью местами, днем в основном по северо-восточной части страны пройдут кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер будет северо-западным 5—10 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду, днем в некоторых районах — до 15—18 метров в секунду. 

Температура воздуха минимальная ночью составит от -2 °С по северо-западу до +7 °С по юго-востоку, максимальная днем +7...+13 °С.

В субботу, 11 апреля, прогнозируется переменная облачность. Будет преимущественно без осадков, только ночью в отдельных районах Витебской области возможен небольшой кратковременный снег. Ветер северо-западный, западный 4—9 метров в секунду, по востоку местами порывы достигнут 14 метров в секунду. 

Ночью столбики термометров покажут 0...-5 °С, местами +1...+2 °С, максимальная температура днем составит +6...+13 °С.
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Фото: Алина ЯНЧУР
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