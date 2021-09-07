Погода 8 сентября: от +1 °С до +24 °С, заморозки на Полесье

Ведомство распространило предупреждение о неблагоприятном метеорологическом явлении в связи с тем, что ночью 8 сентября местами на торфяниках Полесья ожидаются заморозки.в Беларуси ночью установится переменная, а днем небольшая облачность. Синоптики обещают, что будет без осадков, в ночные и утренние часы в отдельных районах страны ожидается слабый туман. Ветер юго-западный, западный 3–8 м/с. Температура воздуха минимальная ночью будет колебаться от +1 °С по юго-западу до +10 °С по северу, местами на торфяниках Полесья заморозки 0... -1 °С. Днем столбики термометров покажут +19... +24 °С.также переменная облачность и без осадков. Ночью и утром местами будет наблюдаться туман. Ветер юго-западный, западный 4–9 м/с, по северу порывы до 12 м/с. Температура воздуха ночью составит +6... +13 °С, в отдельных районах по югу будет холоднее – от +3 до +5 °С. Днем будет незначительно теплее, чем в предыдущий день: +19... +26 °С.зонты также не пригодятся: синоптики говорят, что будет без осадков. Как и в середине недели, местами прогнозируют туман. Ветер ночью слабый, днем юго-западный, западный 3–8 м/с. Температура воздуха ночью будет +6... +13 °С, днем воздух прогреется до +26 °С.