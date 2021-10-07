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  2. Погода 8 октября: без осадков и от -5 °С до +14 °С

Погода 8 октября: без осадков и от -5 °С до +14 °С

Завтра в Беларуси будет без осадков, воздух днем прогреется до +14 °С. А вот ночью местами ожидаются заморозки. В связи с этим Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды распространил предупреждение о неблагоприятном метеорологическом явлении.


Ожидается небольшая облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный, восточный 3–8 метров в секунду. Ночью на большей части территории заморозки 0... -5 °С, местами температура воздуха составит +1... +4 °С. Днем прогнозируется +9... +14 °С.

В выходные, 9 и 10 октября, также ожидается небольшая облачность. Без осадков. Ветер неустойчивый 3–8 метров в секунду. Ночью на большей части территории заморозки 0... -5 °С, местами температура составит +1... +4 °С. Днем столбики термометров покажут от +8 до +14 °С.
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Фото: Алексей СТОЛЯРОВ
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