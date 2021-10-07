Погода 8 октября: без осадков и от -5 °С до +14 °С

Ожидается небольшая облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный, восточный 3–8 метров в секунду. Ночью на большей части территории заморозки 0... -5 °С, местами температура воздуха составит +1... +4 °С. Днем прогнозируется +9... +14 °С.также ожидается небольшая облачность. Без осадков. Ветер неустойчивый 3–8 метров в секунду. Ночью на большей части территории заморозки 0... -5 °С, местами температура составит +1... +4 °С. Днем столбики термометров покажут от +8 до +14 °С.