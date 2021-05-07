Погода 8 мая: кратковременные дожди и до 12 градусов тепла

Будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди. Ветер северо-западный 4–9 метров в секунду, порывы до 14 метров, днем местами, преимущественно по востоку, порывы до 15–18 метров в секунду. Столбики термометров ночью покажут +1…+6 °С, по юго-востоку до +9 °С, днем – +7…+12 °С.В воскресенье, 9 мая, будет переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер западной четверти 4–9 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +1…+4 °С, на почве и местами в воздухе до 0…-3 °С, а днем температурный фон будет колебаться в диапазоне от +11 °С по северо-востоку до +18 °С по юго-западу.В понедельник, 10 мая, в Беларуси будет еще теплее. Ожидается небольшая облачность. Без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер южной четверти 4–9 метров в секунду, днем порывы до 14 метров. Ночью будет +1…+8 °С, по юго-востоку местами подморозит до 2 градусов, а днем синоптики обещают +18…+24 °С, по западу до +26 °С.