Погода 8 декабря: преимущественно без осадков и до 23 градусов мороза

Будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь по юго-востоку Гомельской области пройдет небольшой снег. Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый туман. Местами изморозь, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-восточный 4–9 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит -11...17 °С, при прояснениях -18...23 °С, по юго-востоку -5...10 °С; днем прогнозируется от -4 °С по югу до -14 °С по северу.ожидается переменная облачность. Будет преимущественно без осадков, лишь местами по югу страны пройдет кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-восточный, восточный 4–9 метров в секунду. Ночью столбики термометров покажут от -10 до -17 °С, по северу местами от -18 до -20 °С, а днем -4...10 °С, местами до -12 °С. В южных районах температура воздуха ночью составит -6...9 °С, днем -1...3 °С.будет облачно с прояснениями. Ночью местами, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные осадки (снег, мокрый снег, днем с дождем). В отдельных районах туман, гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный 5–10 метров в секунду, порывы достигнуть до 14 метров в секунду, днем местами до 15–18 метров в секунду. Ночью прогнозируется -5...12 °С, местами до -14 °С, в южных районах -1...4 °С; а днем от -3 °С по северу до +5 °С по юго-востоку страны.