Погода 7 октября: ночные заморозки и от -3 °С до +15 °С

будет небольшая облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 4–9 метров в секунду, ночью по западу порывы будут достигать 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от +1 до +7 °С, местами по востоку Витебской и во многих районах Могилевской и Гомельской областей будут заморозки 0... -3 °С. Днем прогнозируется +10... +15 °С.ожидается небольшая облачность. Без осадков. Ветер неустойчивый 3–8 метров в секунду. Ночью на большей части территории возможны заморозки 0... -5 °С, местами температура воздуха составит +1... +4 °С. Днем столбики термометров покажут от +9 до +14 °С.