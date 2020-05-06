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Погода 7 мая: дожди, порывистый ветер и до 15 градусов тепла

Прохладная погода с осадками и порывистым ветром сохранится в Беларуси в четверг, сообщили sb.by в Республиканском гидрометцентре.


7 мая в республике сохранится облачная погода. «Ночью на большей части территории, днем преимущественно по восточной половине дожди, в отдельных районах сильные дожди», — рассказали в Гидрометцентре. Ветер северный, северо-западный 5—10 м/с, порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +3… +9, днем +9… +15.

В последний рабочий день этой недели осадки практически прекратятся. В пятницу 8 мая ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь ночью и утром по юго-востоку республики ожидаются кратковременные дожди. Ветер северный, северо-западный 4—9 м/с, в восточных районах порывы до 14 м/с. Температура воздуха в ночные часы 0… +7, местами до -2, днем от +11 до +17.

В субботу 9 мая осадков также практически не будет, лишь днем по северо-западу прогнозируются кратковременные дожди. Ветер юго-западный, западный 4—9 м/с. Температура воздуха ночью +1… +8, по востоку местами до -1, днем от 14 до 20 градусов тепла.

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Фото: РЕЙТЕР
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