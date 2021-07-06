Погода 7 июля: местами грозы и до +30 °С

, в стране установится переменная облачность. Будет преимущественно без осадков, но днем местами по западу прогнозируют кратковременные дожди и грозы. Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый туман. Ветер юго-восточный 3–8 м/с, при грозах порывы до 14 м/с. Ночью столбики термометров покажут от +13 °С до +19 °С, а днем – от +25 °С до +30 °С.Что касается, прогноза на(это четверг и пятница), синоптики говорят, что будет малооблачно и без осадков. Ветер юго-восточный, южный 4–9 м/с. Температура воздуха ночью составит +12... +19 °С, а днем воздух прогреется до +28... +33 °С.