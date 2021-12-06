Погода 7 декабря: снег, гололед и до 14 градусов мороза

Будет облачно с прояснениями. Ночью и утром во многих районах, днем по востоку страны пройдет снег, мокрый снег, в юго-восточных районах с дождем. Местами налипание мокрого снега, гололед, слабый туман. На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ветер северный, северо-восточный ночью 2-7 метров в секунду, днем 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в течение суток составит -2...-8°С, по юго-востоку прогнозируется -1...+1°С, ночью по северо-западной половине при прояснениях столбики термометров покажут от -9 до -14°С.преимущественно без осадков, лишь ночью по юго-востоку страны местами пройдет кратковременный снег. На дорогах местами гололедица. Ветер северной четверти 4-9 метров в секунду. Ночью прогнозируется от -10 до -17°С, местами -18 -20°С, по югу -6 -9°С. Днем столбики термометров покажут от -4 до -11°С, местами до -14°С.преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, восточный 4-9 метров в секунду, днем по юго-западу порывы будут достигать до 14 метров в секунду. Ночью столбики термометров покажут -10...-17°С, местами -18...-20°С, по югу -8...-9°С, а днем -5 -11°С, местами до -14°С.