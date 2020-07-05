Погода 6 июля: до +30°С и кратковременные дожди

6 июля ожидается переменная облачность. Ночью в основном осадков не будет осадков, утром и днем по северо-западной части Беларуси прогнозируются кратковременные дожди, местами грозы. Ветер будет юго-западным умеренным, при грозах порывистым.Ночью столбики термометров покажут +14...+19°С, днем воздух прогреется от +24°С до +30°С.