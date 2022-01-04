Погода 5 января: мокрый снег, гололедица и от 0 °С до +7 °С

Будет облачно, днем с прояснениями. Ночью и утром временами пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега, по северу местами ожидается сильный мокрый снег, налипание мокрого снега. Днем во многих районах пройдут кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Ночью и утром местами слабый туман. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер ночью переменных направлений, днем западный, юго-западный 5–10 метров в секунду, местами порывы будут достигать до 14 метров в секунду. Температура воздуха в течение суток составит от 0 °С по северу до +7 °С по югу.будет облачно. Временами пройдут осадки, в основном снег, мокрый снег. Местами ожидается слабая метель. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западной четверти 5–10 метров в секунду, порывы будут достигать до 14 метров в секунду. В течение суток прогнозируется -3...+3 °С., будет облачно с прояснениями. Ночью и утром на большей части территории, днем местами по стране пройдет кратковременный снег. Ночью и утром местами ожидается слабая метель. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западной четверти 4–9 метров в секунду, порывы будут достигать до 14 метров в секунду. Ночью столбики термометров покажут от -2 до -9 °С, по северу при прояснениях до -12 °С, а днем -5...+1 °С.