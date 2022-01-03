Погода 4 января: мокрый снег, гололед и от -8 °С до +7 °С

Ожидается преобладание облачной погоды. На большей части территории выпадут осадки в виде снега, мокрого снега, переходящего в дождь. Местами гололед, слабый туман. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный, днем с переходом на южный 5–10 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от -8 °С по северо-востоку до +4 °С по юго-западу, а днем +1...+7 °С, по северо-востоку 0...-1°С.В среду и четверг будет облачно.во многих районах республики выпадут осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. По северо-востоку слабая метель, местами налипание мокрого снега. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный с переходом на западный 5–10 метров в секунду, порывы будут достигать до 14 метров в секунду, в отдельных районах –до 15–18 метров в секунду. Ночью прогнозируется в течение суток -2...+5 °С, а днем по югу до +7 °С.временами снег, мокрый снег, ожидается слабая метель. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западной четверти 5–10 метров в секунду, порывы будут достигать 14 метров в секунду. Столбики термометров в течение суток покажут от -3 до +3 °С.