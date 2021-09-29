Погода 30 сентября: преимущественно без осадков и ночные заморозки

Будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь во второй половине дня местами по западу пройдут кратковременные дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах ожидается слабый туман. Ветер юго-восточный 4–9 метров в секунду, по западу порывы будут достигать до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +1... +7 °С, местами по востоку ожидаются заморозки 0... -2 °С. Днем прогнозируется от +11 до +17 °С.В ближайшие дни ожидается переменная облачность.В пятницу, 1 октября, будет преимущественно без осадков, лишь по западу страны пройдут кратковременные дожди. Ветер юго-восточный, южный 4–9 метров в секунду. Ночью прогнозируется +1... +6 °С, в западных районах страны ожидается +7... +9 °С, местами по республике, а по Могилевской и Гомельской областям на большей части будут заморозки 0... -3 °С. Днем столбики термометров покажут от +10 до +16 °С.В субботу, 2 октября, будет преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 4–9 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от +1 до +8 °С, местами ожидаются заморозки 0... -3 °С. Днем прогнозируется от +11 до +16 °С.