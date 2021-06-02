Погода 3 июня: преимущественно без осадков и до 22 градусов тепла

Будет переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 3–8 метров в секунду. Столбики термометров ночью покажут 8–14 градусов со знаком плюс, а днем – 17–22 градуса тепла.В пятницу, 4 июня, переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 4–9 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +6…+12 °С, днем – +19…+24 °С.В субботу, 5 июня, вновь переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем в отдельных районах возможны небольшие кратковременные дожди. Ветер северный, северо-восточный 4–9 метров в секунду. Ночью ожидается +7…+13 °С, а днем воздух прогреется до 20–25 градусов.