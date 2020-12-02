Погода 3 декабря: небольшой снег, гололедица и до -8 °С

Будет преобладать облачная погода. Ночью во многих районах, днем местами небольшой снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный 5–10 метров в секунду, днем по западу порывы до 14 метров в секунду. Столбики термометров ночью покажут 2–8 градусов ниже нуля, а днем – от -3 °С до +2 °С.В пятницу, 4 декабря, преимущественно облачно. В отдельных районах страны небольшие осадки (дождь, мокрый снег), слабый гололед. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный 5–10 метров в секунду, порывы до 14 метров, в отдельных районах до 15–18 метров в секунду. Ночью будет -5…+1 °С, а днем температурный фон будет колебаться в диапазоне от -2 °С по северо-востоку до +6 °С по юго-западу.В субботу, 5 декабря, опять преимущественно облачно. Будет в основном без осадков, лишь ночью в отдельных районах Витебской области ожидаются небольшие осадки (дождь, мокрый снег), слабый гололед. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный 5–10 метров в секунду, порывы до 14 метров, в отдельных районах до 15–18 метров в секунду. Температура воздуха в течение суток составит 0…+5 °С, по востоку прогнозируется 1–3 градуса мороза, днем по западу – до 6–7 градусов выше нуля.