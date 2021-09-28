Погода 29 сентября: ночные заморозки и без осадков

Будет облачно с прояснениями, без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах ожидается слабый туман. Ветер ночью восточный 3–8 метров в секунду, днем юго-восточный 5–10 метров в секунду, по западу порывы будут достигать до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от+1 до +6 °С, местами ожидаются заморозки 0... -1 °С. Днем столбики термометров покажут +10... +16 °С.В ближайшие дни ожидается переменная облачность.будет преимущественно без осадков, лишь днем по крайнему западу страны пройдут кратковременные дожди. Ветер юго-восточный 4–9 метров в секунду, днем по западу порывы будут достигать до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +1...+7 °С, местами по республике, а по Могилевской области на большей части территории ожидаются заморозки 0... -3 °С. Днем будет +10... +17 °С.будет преимущественно без осадков, лишь ночью и утром местами по западу страны пройдут кратковременные дожди. Ветер юго-восточный, южный 4–9 метров в секунду. Ночью прогнозируется от +1 до +8 °С, местами по республике, а по Могилевской и Гомельской областям на большей части территории ожидаются заморозки 0... -3 °С. Днем столбики термометров покажут +10... +16 °С.