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Погода 29 сентября: ночные заморозки и без осадков

Завтра в отдельных районах Беларуси ожидаются заморозки 0... -1 °С. Об этом предупредил Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.


Будет облачно с прояснениями, без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах ожидается слабый туман. Ветер ночью восточный 3–8 метров в секунду, днем юго-восточный 5–10 метров в секунду, по западу порывы будут достигать до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от+1 до +6 °С, местами ожидаются заморозки 0... -1 °С. Днем столбики термометров покажут +10... +16 °С.

В ближайшие дни ожидается переменная облачность.

В четверг, 30 сентября, будет преимущественно без осадков, лишь днем по крайнему западу страны пройдут кратковременные дожди. Ветер юго-восточный 4–9 метров в секунду, днем по западу порывы будут достигать до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +1...+7 °С, местами по республике, а по Могилевской области на большей части территории ожидаются заморозки 0... -3 °С. Днем будет +10... +17 °С.

В пятницу, 1 октября, будет преимущественно без осадков, лишь ночью и утром местами по западу страны пройдут кратковременные дожди. Ветер юго-восточный, южный 4–9 метров в секунду. Ночью прогнозируется от +1 до +8 °С, местами по республике, а по Могилевской и Гомельской областям на большей части территории ожидаются заморозки 0... -3 °С. Днем столбики термометров покажут +10... +16 °С.
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Фото: Алексей СТОЛЯРОВ
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