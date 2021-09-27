Погода 28 сентября: преимущественно без осадков и от +1 °С до +16 °С

Будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах республики ожидается слабый туман. Ветер северо-восточный, восточный 3–8 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от +1 до +7 °С, а днем прогнозируется от +10 до +16 °С.будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 4–9 метров в секунду, днем по юго-западу порывы будут достигать до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет +1... +7 °С. В отдельных районах на почве возможны слабые заморозки 0... -2 °С. Днем столбики термометров покажут +8... +15 °С.ожидается переменная облачность. Будет преимущественно без осадков, лишь днем по крайнему западу страны пройдут кратковременные дожди. Ветер юго-восточный 4–9 метров в секунду, днем по западу порывы будут достигать до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +1... +7 °С, на большей части территории республики на почве и местами в воздухе заморозки 0... -3 °С. Днем будет немного теплее, чем в предыдущий день: +9... +17 °С.