Погода 28 октября: дожди и от +3 °С до +16 °С

Будет облачно с прояснениями. Ночью на большей части территории пройдут дожди, днем местами небольшие дожди. Ветер западный, северо-западный 4–9 метров в секунду, ночью порывы будут достигать до 14 метров в секунду. Ночью столбики термометров покажут +3...+9 °С, по западу до +11 °С, а днем от +10 до +16 °С.В пятницу, 29 октября, ночью будет облачно с прояснениями, днем переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами ожидается туман. Ветер западный, днем с переходом на южный 4–9 метров в секунду. Ночью прогнозируется от +3 до +10 °С, а днем от +12 до +18 °С.В субботу, 30 октября, небольшая облачность. Без осадков. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Ветер юго-восточный, южный 4–9 метров в секунду, днем местами порывы будут достигать 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +2...+8 °С, а днем от +12 до +19 °С.