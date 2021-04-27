Погода 28 апреля: кратковременные осадки и от -4 °С до +15 °С

Будет облачно с прояснениями. Местами по северо-восточной половине прогнозируются небольшие кратковременные осадки (дождь, ночью – с мокрым снегом). Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер неустойчивый 3–8 метров в секунду. Столбики термометров ночью покажут -4…+2 °С, днем – +7…+13 °С, в юго-западных районах – до +15 °С.В четверг, 29 апреля, облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, днем местами по стране кратковременные дожди. Ночью и утром слабый туман. Ветер южной четверти 4–9 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит -2…+5 °С, днем – +10…+17 °С, по юго-западу местами до 19 градусов выше нуля.В пятницу, 30 апреля, вновь будет облачно с прояснениями. Временами дожди. Днем в отдельных районах грозы. Ветер юго-западный, западный 4–9 метров в секунду, днем при грозах порывы до 15–20 метров в секунду. Ночью будет +5…+10 °С, а днем температурный фон будет варьироваться в диапазоне от +9 °С по северу до +19 °С по юго-востоку Беларуси.