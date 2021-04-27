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  2. Погода 28 апреля: кратковременные осадки и от -4 °С до +15 °С

Погода 28 апреля: кратковременные осадки и от -4 °С до +15 °С

Завтра в Беларуси вновь не обойдется без осадков и ночных заморозков, но при этом в дневные часы по юго-западу ожидается до 15 градусов со знаком плюс, сообщили sb.by в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.  


Будет облачно с прояснениями. Местами по северо-восточной половине прогнозируются небольшие кратковременные осадки (дождь, ночью – с мокрым снегом). Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер неустойчивый 3–8 метров в секунду. Столбики термометров ночью покажут -4…+2 °С, днем – +7…+13 °С, в юго-западных районах – до +15 °С. 

В четверг, 29 апреля, облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, днем местами по стране кратковременные дожди. Ночью и утром слабый туман. Ветер южной четверти 4–9 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит -2…+5 °С, днем – +10…+17 °С, по юго-западу местами до 19 градусов выше нуля.

В пятницу, 30 апреля, вновь будет облачно с прояснениями. Временами дожди. Днем в отдельных районах грозы. Ветер юго-западный, западный 4–9 метров в секунду, днем при грозах порывы до 15–20 метров в секунду. Ночью будет +5…+10 °С, а днем температурный фон будет варьироваться в диапазоне от +9 °С по северу до +19 °С по юго-востоку Беларуси.
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Фото: Алексей МАТЮШ
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