Погода 27 апреля: кратковременные осадки, возможны грозы и от -5 °С до +10 °С

Ночью ожидается переменная облачность, днем облачно с прояснениями. Ночью местами, днем во многих районах небольшие кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром местами слабый туман. Днем в отдельных районах возможны грозы. Ветер западный, северо-западный 4–9 метров в секунду, днем порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет колебаться в диапазоне от -5 °С до +1 °С, а днем прогнозируется 4–10 градусов выше нуля.В среду, 28 апреля, облачно с прояснениями. Местами, преимущественно по северо-востоку страны, кратковременные осадки, главным образом дождь. Ночью и утром слабый туман. Ветер западный, юго-западный 4–9 метров в секунду. Столбики термометров ночью покажут -2…+3 °С, днем – +7…+14 °С.В четверг, 29 апреля, вновь будет облачно с прояснениями. Ночью по северу, днем местами по стране кратковременные дожди. Ночью и утром слабый туман. Ветер южной четверти 4–9 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит -2…+5 °С, а днем синоптики обещают 10–17 градусов со знаком плюс, по юго-западу местами до 19 градусов тепла.