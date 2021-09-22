Погода 23 сентября: дожди и от +5 °С до +14 °С

Будет облачно с прояснениями. На значительной части территории страны пройдут небольшие дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах ожидается туман. Ветер северо-западный, днем с переходом на южный 4–9 метров в секунду, в дневные часы по западу республики порывы будут достигать до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +1...+7 °С, а днем от +5 °С до +14 °С.Облачная погода будет преобладать 24 и 25 сентября.В пятницу, 24 сентября, временами пройдут дожди. В отдельных районах ожидаются ливни. Ветер южный с переходом на западный 5–10 метров в секунду, порывы могут достигать до 14 метров в секунду, а местами до 15–20 метров в секунду. Ночью прогнозируется +4…+11 °С, а днем +8…+15 °С.В субботу, 25 сентября, будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Ветер западной четверти 5–10 метров в секунду, порывы будут достигать до 14 метров в секунду. Столбики термометров ночью покажут +5…+11 °С, днем от +10 до +18 °С.