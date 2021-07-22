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Погода 23 июля: преимущественно без осадков и до 28 градусов тепла

Завтра днем в Беларуси воздух прогреется до +20...+28 °С. Об этом sb.by рассказали в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.


На завтра, 23 июля, синоптики обещают переменную облачность. Будет преимущественно без осадков, но утром и днем местами по северу республики прогнозируют кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-западный ночью слабый, днем 4–9 м/с, местами по северу порывы до 14 м/с. Ночью температура воздуха будет колебаться от +10 °С до +16 °С, а местами показатели термометров опустятся до +7...+9 °С. Днем также будут колебания в зависимости от региона республики: от +20 °С по северу до +28 °С по югу. 

А теперь о прогнозе погоды в Беларуси на выходные.

В субботу, 24 июля, будет облачно с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди, днем в отдельных районах возможны грозы. Ветер северо-западный 4–9 м/с, при грозах порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью составит +10...+17 °С, днем – +21...+27 °С, по югу обещают до +29 °С.

В воскресенье, 25 июля, белорусов ждет переменная облачность. Преимущественно будет без осадков. Ветер юго-восточный 3–8 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от +9 °С по северу до +17 °С по югу. Днем воздух прогреется до +23...+29 °С.
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Фото: Алексей МАТЮШ
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