Погода 23 июля: преимущественно без осадков и до 28 градусов тепла

На, синоптики обещают переменную облачность. Будет преимущественно без осадков, но утром и днем местами по северу республики прогнозируют кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-западный ночью слабый, днем 4–9 м/с, местами по северу порывы до 14 м/с. Ночью температура воздуха будет колебаться от +10 °С до +16 °С, а местами показатели термометров опустятся до +7...+9 °С. Днем также будут колебания в зависимости от региона республики: от +20 °С по северу до +28 °С по югу.А теперь о прогнозе погоды в Беларуси на выходные., будет облачно с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди, днем в отдельных районах возможны грозы. Ветер северо-западный 4–9 м/с, при грозах порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью составит +10...+17 °С, днем – +21...+27 °С, по югу обещают до +29 °С., белорусов ждет переменная облачность. Преимущественно будет без осадков. Ветер юго-восточный 3–8 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от +9 °С по северу до +17 °С по югу. Днем воздух прогреется до +23...+29 °С.