Погода 21 сентября: дожди и от +4 °С до +10 °С

Будет облачно. На большей части территории пройдут дожди. Ветер северный, северо-западный 5–10 метров в секунду, днем местами порывы будут достигать до 12 метров в секунду. Столбики термометров ночью покажут от +1 до +7 °С, а днем от +4 до +10 °С.22 и 23 сентября будет преобладать облачная погода.В среду, 22 сентября, временами ожидаются небольшие дожди. Ночью и утром в отдельных районах возможен туман. Ветер северо-западный, северный 4–9 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +2... +7 °С, а днем +4... +12 °С.В четверг, 23 сентября, ночью и днем пройдут небольшие дожди. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер неустойчивый 4–9 метров в секунду. Столбики термометров ночью покажут от +2 до +7 °С, а днем от +5 до +14 °С.